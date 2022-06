FOTO VN – Agostinelli al CS, si decide il futuro tra rinnovo e prestito

Si decide in queste ore il futuro di Ago

Vittorio Agostinelli ha varcato poco prima di mezzogiorno i cancelli del centro sportivo Davide Astori: per il giovane trequartista della Primavera è pronto un rinnovo di contratto fino al 2025 (con alcuni dettagli da sistemare, focus dell'incontro odierno) ma non sono chiuse nuove esperienze in prestito.