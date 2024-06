FOTO VN – A Coverciano spunta anche Ribery. L’abbraccio coi fratelli Astori

Quest'oggi l'associazione Davide Astori - ETS ha presentato alla stampa le prossime iniziative dedicate alla beneficenza e alla memoria del compianto capitano viola. Lo ha fatto direttamente da Coverciano dove era presente anche un grandissimo ex viola come Franck Ribery che si trova al centro tecnico per il corso allenatore UEFA B. Nonostante non siano stati compagni di squadra, il francese ha sempre mostrato grande empatia e sensibilità per la figura di Astori e, quest'oggi, ha incontrato e abbracciato Bruno e Marco Astori, fratelli di Davide. Gli scatti realizzati dal nostro inviato.