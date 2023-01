FOTO – Venuti e la lettera che lo invita a rimanere a Firenze

Ecco il messaggio per il terzino viola

Lorenzo Venuti sembra che non rimanga alla Fiorentina. Negli scorsi giorni si è parlato di un addio a giugno, con mancato rinnovo di contratto. Nella giornata di ieri Venuti è sceso in campo, e dopo la partita sui suoi social ha postato una lettera indirizzata a lui. La lettera, realizzata da una tifosa di nome Sonia, lo invita a rimanere a Firenze, chissà se quella di Venuti non sia anche un piccolo segnale indirizzato alla società viola.