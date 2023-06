I maxischermi del Franchi sono pronti, adesso mancano solo i tifosi accorsi per Fiorentina-West Ham

Non solo a Praga, anche al Franchi è tutto pronto! A Campo di Marte sono attesi 30.000 tifosi viola pronti a soffrire e gioire per Fiorentina-West Ham. I maxischermi sono stati allestiti e adesso mancano solo tanti cuori viola per una serata che si preannuncia già caldissima