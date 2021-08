FOTO VN – Torreira si allena già in gruppo, c’è la deroga dell’ASL

Nelle foto del nostro inviato possiamo vedere Lucas Torreira raggiungere lo stadio Franchi, insieme ai neo compagni di squadra

La deroga richiesta all'ASL è arrivata. Lucas Torreira non dovrà osservare alcuna quarantena, lo confermano dalla stessa società gigliata. Il calciatore uruguaiano è già vaccinato contro il Covid-19, ma provenendo dall'Inghilterra secondo le normative sarebbe dovuto restare cinque giorni in "bolla". Così non sarà ed infatti - come già successo alla Roma con Abraham - il nuovo regista viola è già in campo coi compagni, all'interno dello stadio Franchi. Questa la foto scattata dal nostro inviato, presente per seguire la seduta mattutina della Fiorentina, al "Franchi".