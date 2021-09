FOTO – Torreira: “Cuore e sacrificio, continuiamo a lavorare sodo”

Le parole di Torreira dopo la sua prima gara con la maglia della Fiorentina

Non solo Odriozola: la partita di Bergamo è stata un "debutto" anche per Lucas Torreira, che a differenza dello spagnolo è partito dal primo minuto nell'undici iniziale scelto da Italiano e ha giocato una partita intensa e ordinata. Il centrocampista uruguaiano ha commentato la gara con queste parole a corredo di un post sul suo profilo Instagram: "Felice per l'esordio e per la grande vittoria", ha scritto Torreira. "Tanto cuore e tanto sacrificio per superare una partita difficile. Continuiamo a lavorare sodo".