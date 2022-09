FOTO – Terim e l’incontro con i viola. C’è un omaggio speciale

La dirigenza viola, a Istanbul per la partita di Conference League, ha incontrato Fatih Terim, condottiero di tante battaglie passate

Fatih Terim resta indimenticato nei cuori dei tifosi e non solo in casa Fiorentina. E lo dimostra la foto apparsa sui profili social del club viola, che mostra l'ex allenatore gigliato in compagnia dell'attuale dirigenza. Una serata all'insegna della cordialità e del sorriso, con Barone e Pradè che hanno fatto visita all'allenatore consegnandogli una divisa viola con il suo nome e il numero 1. Un bel modo di omaggiare un condottiero di tante battaglie, che ha ovviamente ringraziato e accettato il dono. Chiaro anche il messaggio: "Istanbul+Fiorentina = Fatih Terim".