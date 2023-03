FOTO – Sottil a manetta. Allenamento anche nell’ultimo giorno libero

C'è chi sta sgomitando per trovare spazio nella Fiorentina che sembra non volersi più fermare. Uno di questi è sicuramente Riccardo Sottil che, anche nell'ultimo giorno libero concesso da Italiano alla squadra, si presenta in palestra per allenarsi (e non è l'unico negli ultimi giorni). Lo rende noto lo stesso ex Cagliari con una storia Instagram.