FOTO: Simeone già in viaggio, destinazione Cagliari

Alla fine Giovanni Simeone ha scelto Cagliari. Dopo le lunghe riflessioni, la giornata di ieri è stata quella decisiva. Stamattina l’attaccante della Fiorentina (ormai quasi ex) è partito molto presto insieme alla fidanzata Giulia alla volta della Sardegna con scalo a Roma. In giornata le visite mediche e la firma. Un’operazione che dovrebbe sbloccare anche il mercato in entrata della Fiorentina per l’attacco: LEGGI QUI