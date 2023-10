FOTO – Segna Ikonè e Nzola si trasforma da attaccante a tifoso viola

Spesso, dopo ogni partita, la forza del gruppo viola esce allo scoperto. I ragazzi di Italiano stringono legami e amicizie che poi in campo si trasformano in gioco e in gol. Ieri, dopo il gol di Ikonè che è valso il pareggio della Fiorentina, Nzola ha postato sui social una foto con la tipica esultanza del francese. L'attaccante della Fiorentina si dimostra sempre più incluso nel gruppo viola: