FOTO – Regista o trequartista? Quando De Zerbi sciolse tutti i dubbi su Maxime

Ma come giocherà Maxime Lopez nella Fiorentina di Italiano? Da vice-Arthur a possibile trequartista, i dubbi attanagliano la mente dei tifosi viola su come verrà usato il francese. Anche perchè, per vedere cosa farà Italiano, si dovrà aspettare la gara contro l'Udinese visto le due gara che salterà per squalifica. In soccorso arriva però Roberto De Zerbi, che nel 2020 portò in Italia Maxime Lopez dal Marsiglia. Il tecnico del Brighton sciolse ogni dubbio in chat con Vacca, ex giocatore del suo Foggia: Trequartista? No, gioca a due con Locatelli". Così, il francese diventò un regista perfetto: