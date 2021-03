Dall’ultima porta inviolata della Fiorentina è passato un mese ed un giorno: era il 19 febbraio e al Franchi faceva visita ai viola lo Spezia di Italiano, battuto 3-0. Domani l’ospite sarà di un altro livello e l’obiettivo è proibitivo: il Milan di Pioli e di Ibrahimovic (che partirà dal primo minuto) ha segnato relativamente poco nelle ultime uscite, ma resta pur sempre tra gli attacchi più prolifici della Serie A. È lecito pensare che gran parte delle possibilità di successo dei viola passino proprio dal limitare il potenziale offensivo dei rossoneri, e in particolare quello di Ibra. Con lo svedese non avranno vita facile i difensori viola, in particolare German Pezzella: e infatti ci sono proprio loro (lo stesso Pezzella, Milenkovic e Quarta) negli scatti che la Fiorentina ha condiviso su Instagram per raccontare gli ultimi ritocchi sul campo della squadra di Prandelli in vista della gara di domani.