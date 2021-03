Milan, Pioli: “Ibrahimovic domani ci sarà. Vlahovic è cresciuto bene”

Il Milan vuole mettersi alle spalle l’eliminazione dall’Europa League e domani i rossoneri cercheranno il riscatto contro la Fiorentina. Il mister rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Franchi:

A Firenze ho vissuto tanto da giocatore ed allenatore, poi quanto successo con la tragedia di Davide, sono cose che ti lasciano il segno, non sarà mai una partita normale. Firenze e la Fiorentina sono più di un avversario, l’anno scorso ho ricevuto un’accoglienza che mi aveva riempito di gioia. Domani sarà una gara difficile ma abbiamo le qualità per fare bene. Ibrahimovic? Zlatan ha sfruttato il minutaggio di giovedì, domani ci sarà. Non sappiamo se avrà i 90 minuti ma la sua presenza è importante, ci darà tanto. Vlahovic? E’ cresciuto molto bene, ho sempre apprezzato la sua volontà, è un lavoratore incredibile, quando ti alleni così sei destinato a migliorare. E’ un ottimo centravanti ma è giovane e starei attento ai paragoni. Spero continui a fare bene, dalla prossima gara. Dopo l’eliminazione i ragazzi hanno reagito male nel dopo gara, male ieri, con grande determinazione e voglia oggi. Dispiace uscire ma ho visto attenti i giocatori e domani dovremo reagire da grande squadra. Bennacer? Sta meglio, è la prima settimana in cui ha lavorato a ritmi alti, non penso che domani giocherà dall’inizio ma potrà essere utile.