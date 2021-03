Milan non più infallibile. E la Fiorentina ci crede

Il Milan domani sarà ospite della Fiorentina allo stadio Franchi. I rossoneri hanno collezionato 5 sconfitte in campionato nel 2021, quando invece non ce n’era stata nemmeno una nei precedenti 10 mesi. Motivo per il quale la squadra di Pioli non è più infallibile e la Fiorentina può quindi pensare all’impresa nella gara di domani, anche se i milanesi non possono più fallire per evitare di farsi raggiungere dalle rivali nella corsa Champions.

Probabile formazione, pronto un cambio. Difficile vedere Amrabat-Biraghi