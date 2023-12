FOTO – Osservatorio CIES: Nico Gonzalez tra i migliori esterni offensivi 2023

L'Osservatorio Calcio CIES ha elencato i migliori esterni offensivi destri di questo 2023: tra questi anche l'argentino della Fiorentina Nico Gonzalez. La votazione è espressa su base 100 e il punteggio è stato calcolato dal numero di minuti giocati a livello di club o nazionale nel 2023, dal livello sportivo delle 25 partite più competitive a cui hanno preso parte i calciatori e dalla percentuale di minuti giocati da titolare. Nico Gonzalez salva la Serie A dallo score 0 in questa classifica. dominata, come in ogni posizione, da parte della Premier League con 4 rappresentanti, di cui 3 sul podio.