FOTO – Moglie e figlia di De Gea in tribuna al Franchi con la maglia del “babbo”

Spettacolare presenza in tribuna all'esordio in maglia viola per David De Gea. Infatti la moglie Edurne Garcia, cantante e conduttrice spagnola, ha postato sui propri profili social le foto della loro prima volta al Franchi. Loro, perché era presente anche la figlia Yanai di tre anni, con la maglia viola con il numero 43 e la scritta fiorentina "babbo". La moglie invece aveva indosso la maglia viola con la scritta De Gea. Nelle nelle foto è possibile vedere come la piccola guarda e indica sempre il padre dalla tribuna del Franchi