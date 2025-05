"Il design della maglia Home 25/26 si ispira alla storica divisa 1999-2000, reinterpretandone in chiave contemporanea i tratti distintivi. Kappa® e Fiorentina, in vista della nuova stagione calcistica, svelano la nuova Kappa® KOMBAT™ Pro Home 25/26. Un omaggio al DNA viola che fonde heritage e performance in un’unica maglia: questo Home kit rende omaggio alla maglia della stagione 1999/2000, con una grafica laterale tono su tono che valorizza il Giglio, dando forma a un pattern unico. I tradizionali contrasti bianchi a V sul colletto e a fondo manica completano l’identità cromatica, mentre la silhouette assicura un fit ergonomico e sartoriale. Realizzata in tessuto ultraleggero Pro KOMBAT™ con tecnologia Hydroway Protection per la massima gestione di umidità e calore, la divisa presenta cuciture piatte e pannelli in mesh stretch sui fianchi per garantire comfort assoluto e libertà di movimento, annullando ogni sfregamento.