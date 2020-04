Christian Kouamé non si ferma ed approfitta della quarantena per allenarsi, rigorosamente sul balcone di casa. In attesa di esordire con la sua nuova maglia, l’ivoriano indossa già i colori sociali. Eccolo in un frame della sua diretta Instagram, con indosso il “panta” viola.

