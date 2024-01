FOTO – Il saluto di Faraoni all’Hellas Verona: “Mi avete ispirato”

Il nuovo giocatore della Fiorentina Davide Faraoni ha voluto salutare così l'Hellas Verona prima dell'approdo in maglia Firoentina. Ecco il post Instagram pubblicato dal giocatore, mentre di seguito le sue parole: "Carissimi tifosi, è difficile esprimere a parole il mix di emozioni che sto provando ora. Cinque anni fa, ho indossato con orgoglio questa maglia per la prima volta, e da quel momento ogni partita è stata un capitolo della nostra storia condivisa. Grazie per ogni applauso, ogni bandiera sventolata e ogni inno cantato a squarciagola. La vostra passione mi ha ispirato a dare il massimo in ogni allenamento e in ogni partita. Abbiamo riso insieme, abbiamo pianto insieme, e mi avete sostenuto sempre anche nei momenti più difficili. Grazie per avermi accolto come giocatore, come persona e come vostro capitano, questa squadra è una famiglia, e voi ne siete il cuore pulsante. Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio la mia partenza. Nuove sfide mi attendono e sono pronto a dare il massimo come ho sempre fatto. Voglio che sappiate che non mi dimenticherò di voi e di questa città, la vostra energia e la vostra forza mi accompagneranno sempre. Questo non è un addio, ma un arrivederci. Continuate a sostenere la squadra con la stessa passione. Un ringraziamento speciale lo devo alla società e tutte le figure che la compongono. Grazie al presidente e alla dirigenza, grazie agli allenatori e ai preparatori atletici, grazie ai medici e ai fisioterapisti, grazie a tutti i miei compagni, grazie ai magazzinieri e allo staff. Grazie di tutto Verona❤️".