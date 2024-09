FOTO – Il pronostico per il derby toscano di Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa

Come ogni weekend, anche in questo sono arrivati i pronostici della giornata di Serie A di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. I due opinionisti hanno un programma su Radio Deejay e ogni settimana si sbilanciano sui risultati della giornata corrente. Domani per entrambi i famosi personaggi non ci sono dubbi, la Fiorentina vincerà ad Empoli. Ecco la foto di tutti i pronostici: