FOTO – Hamrin, il cordoglio della Fiorentina per la scomparsa di “Uccellino”

Nella notte si è spento, all'età di 89 anni, Kurt Hamrin. Svedese di nascita ma fiorentino di adozione, a Firenze soprannominato "Uccellino" per la leggerezza con cui superava in dribbling gli avversari. Bomber assoluto della storia della Fiorentina (grazie ai 208 gol segnati in 362 gare ufficiali).