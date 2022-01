FOTO – Gioia Sottil, torna ad allenarsi dopo lo stop: “Back”

Ad annunciare il ritorno agli allenamenti è lo stesso Sottil con una storia pubblicata su Instagram

Non è stato convocato per la trasferta di domani a Napoli, ma la strada del recupero è ormai imboccata. Per Riccardo Sottil è iniziato il conto alla rovescia verso il ritorno in campo dopo un'assenza iniziata a cavallo tra il 2021 ed il 2022.