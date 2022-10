FOTO – Fiorentina-Inter, biglietti in vendita: i prezzi

Sono in vendita i biglietti per Fiorentina-Inter, gara in programma sabato 22 ottobre alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi. Come si legge sul sito ufficiale del club viola, dalle ore 15 del 11/10/2022 fino al 16/10/2022, biglietti a tariffa scontata InViola Time acquistabili esclusivamente per possessori di InViola Premium/Gold Card valida ed emessa entro il 10/10/2022. Vendita libera dalle ore 10 del 17/10/2022 fino all’inizio della gara. Questi i prezzi dei tagliandi: