Rocco Commisso è al centro sportivo, come si vede dalla foto tratta dai profili social viola. Il patron viola, dopo un paio di giorni in cui è rimasto nell’albergo dove alloggia, è tornato al campo. Così oggi si trova insieme ai giocatori, fin dall’inizio dell’allenamento sul campo. Nel frattempo Pradè sta per chiudere Kokorin, rinforzo per l’attacco.