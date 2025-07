FOTO – Fiorentina, ecco la seconda maglia. Si differenzierà con la Femminile

La collaborazione tra ACF Fiorentina e Kappa® si arricchisce di un’iniziativa storica e innovativa: per la prima volta, il club e il brand degli Omini presentano due maglie away distinte per la stagione 2025/26, pensate appositamente per la squadra maschile e quella femminile. Non si tratta solo di una differenza di vestibilità: la maglia femminile vanta infatti un design esclusivo, realizzato appositamente per le calciatrici viola, in un gesto concreto di valorizzazione e rappresentazione all’interno del mondo dello sport.