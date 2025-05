FOTO – E al Franchi appare… Sarri! Firenze sembra aver scelto il dopo Palladino

Maurizio Sarri al Franchi. Sì, non quello vero, ma una foto. Questa è stata l'iniziativa di un tifoso della Fiorentina che ieri sera, dopo il caos panchina dovuto alle dimissioni di Raffaele Palladino, si sarebbe recato allo stadio viola per attaccare una foto di Maurizio Sarri ai cancelli della "casa" della Fiorentina. Un segno chiaro su chi, secondo molti tifosi viola e addetti ai lavori, sarebbe la scelta perfetta per sostituire Raffaele Palladino. Ecco la foto: