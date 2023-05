FOTO – Dopo Salerno, Commisso in relax a Positano: domani a Napoli

Lo scatto a Positano: Rocco Commisso è arrivato in Campania per assistere a Salernitana-Fiorentina e non ha resistito al richiamo della Costa amalfitana

Redazione VN

Rocco Commisso è arrivato in provincia di Salerno per assistere a Salernitana-Fiorentina. Dopodiché non ha resistito al richiamo della Costa amalfitana, decidendo di soggiornare in uno degli hotel più rinomati di Positano. A raccontarlo è il sito locale Positano Notizie. Commisso non è passato inosservato, dimostrandosi sempre disponibile e cordiale con i tifosi o appassionati di calcio che gli chiedevano autografi e selfie.

Trasferta in Campania — Proprio da Positano, Commissosi era voluto congratulare con Aurelio De Laurentiis, per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli. E domani il patron viola seguirà la Fiorentina nuovamente in trasferta proprio contro il Napoli. Commisso seguirà la gara del Maradona, contro i neo campioni d'Italia, prima di ripartire per Firenze.