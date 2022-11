FOTO – Convocati: Nico e Sottil ancora out. Indisponibile anche Gollini

La Fiorentina ha diramato i convocati per la gara di domani sera contro la Salernitana in programma al Franchi alle ore 20.45. Ancora out Nico Gonzalez e Sottil, mentre c'è Martinelli al posto di Gollini, quest'ultimo alle prese - riporta il Pentasport di Radio Bruno Toscana - con un risentimento muscolare.