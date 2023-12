La Fiorentina in campo oggi con la nuova quarta maglia, presentata qualche settimana fa via social

La sfida contro il Verona è l'occasione per vedere il debutto della quarta maglia della Fiorentina. La casacca, presentata via social circa un mese fa, ha diviso tifosi ed appassionati per il suo design inusuale. Oggi intanto la vedremo indosso ai giocatori viola