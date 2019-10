Dopo aver passato il giorno libero a Cremona per seguire la sfida dei suoi vecchi compagni contro l’Ascoli, Gaetano Castrovilli sta facendo ritorno a Firenze in treno per l’allenamento del pomeriggio. Insieme a lui c’è Michelangelo Minieri, ex viola e suo agente. Non è escluso che ci sia in ponte un nuovo incontro con la Fiorentina per parlare del rinnovo di contratto. In basso la foto pubblicata dal giocatore viola su Instagram.