FOTO – Burdisso: “E’ un momento cruciale della stagione, restiamo uniti”

Nicolas Burdisso ha voluto chiedere con un post su Instagram la massima compattezza di tutto l'ambiente viola, considerando soprattutto i prossimi mesi decisivi per la stagione della Fiorentina. Il direttore tecnico viola ha scritto: "Ci troviamo in un momento cruciale della stagione, in corsa in tre competizioni. Lavoriamo concentrati e uniti, giocatori, staff tecnico e dirigenti per raggiungere il nostro obiettivo, che coincide con quello della nostra splendida tifoseria e città. Per questo, in questi momenti determinanti dobbiamo rimanere più uniti che mai".