FOTO – Buona prestazione per Milenkovic con la Serbia ed esulta con… Vlahovic!

La Serbia vince tre a zero e sui social Milenkovic esulta insieme a Dusan Vlahovic. La foto

Nella giornata di ieri, la Serbia ha battuto per 3 reti a 0 la Svizzera. Una bella prestazione da parte anche di Nikola Milenkovic, nonostante il cartellino giallo. La gioia però è stata tanta per una gara che vale il giusto, ma che inietta tanta fiducia alla Serbia. Intanto sui social, il difensore della Fiorentina ha festeggiato il risultato insieme al suo ex compagno di squadra e attaccante della Juventus Dusan Vlahovic: