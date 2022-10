FOTO – Bianco celebra l’esordio (europeo): “Serata indimenticabile”

Non certo una serata che si dimenticherà facilmente quella che ha visto protagonista il giovane viola Alessandro Bianco. Minuto 74 di Hearts-Fiorentina, risultato di 0-3 saldamente acquisito, si accende il tabellone luminoso, esce Amrabat. È il suo momento, ingresso in campo in Europa e prima presenza in maglia viola per un ragazzo che si è sempre distinto per la grande abnegazione e il lavoro, sgomitando in un centrocampo di interpreti di grande qualità. Un quarto d'ora di gloria, con tanto di conclusione potente provata. Insomma, come esordio non è stato niente male.