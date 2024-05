FOTO – Anche il sindaco di Bagno a Ripoli Casini a tifare Fiorentina ad Atene

Ci sono anche diversi tifosi della Fiorentina di rilievo al seguito della squadra viola ad Atene per assistere all'importantissima finale di Conference League contro l'Olympiacos. Fra questi c'è anche il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, come potete vedere in questi scatti, che ha fatto anche un selfie con la coppa, che ci si augura possa alzare Biraghi al cielo a fine serata.