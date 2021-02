Non sono giorni particolarmente semplici per Agostinelli, il giovane calciatore viola dopo la pesante squalifica in seguito alla rissa con Karamoko, ha subito una frattura scomposta al braccio destro. Il ragazzo oggi si è presentato al centro sportivo della Fiorentina con un tutore in seguita alla frattura, rimediata per aver sferrato un pugno negli spogliatoi dopo l’espulsione rimediata contro il Torino. Ecco le foto del nostro inviato: