FOTO – 10° edizione del trofeo “Davide Nuzzo”, Fiorentina U12 campione!

Nello scorso fine settimana si è svolta nella cittadina toscana di Arezzo la decima edizione del trofeo internazionale “Davide Nuzzo”: 32 squadre partecipanti a rappresentare ben 12 Nazioni. Paris Saint Germian, Borussia Dortmund, Inter, Juventus, Fiorentina e tante altre big hanno preso parte dalla manifestazione, riservata a giovani giocatori under 12. Un’olimpiade del calcio come piace chiamarla all’organizzatore Luigi Santoro, Presidente della società Bdf Sport Events, che da dieci anni sviluppa il torneo in memoria del giovane Davide Nuzzo, scomparso nel 2013 a seguito di un incidente stradale. Il torneo è stato suggellato dalla presenza di Javier Zanetti: l’ex capitano dell’Inter e attuale vice presidente del club nerazzurro ha preso parte all’evento in qualità di genitore, visto che il figlio gioca nell’Accademia Internazionale; nella prima serata, Santoro ha consegnato a Zanetti una donazione per la fondazione Pupi, presente anche la moglie Paula. Dopo tre giorni intensi di gare, la finale ha visto scontrarsi Napoli e Fiorentina, con i viola che, vincendo ai calci di rigore, si sono assicurati in bacheca il trofeo.