Fossi: “Parole di Commisso dettate dalla passione, l’iter per lo stadio a Campi procede”

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, ha parlato al Pentasport:

“Da tifoso posso capire lo spaesamento dovuto alle parole di Rocco Commisso di ieri, però ragionandoci credo che abbia una grande importanza la parte passionale del presidente. In questo anno ci sono state tante cose che l’hanno motivato, ma altrettante che l’hanno deluso, quindi non credo che tutto è calcolato nelle parole di Commisso. Sicuramente il lockdown ha inciso molto, anche il non poter tornare a Firenze sicuramente l’ha molto infastidito. La questione infrastrutture anche l’ha sicuramente infastidito, ma non ho percepito mai di voler fare un passo indietro. Sappiamo bene che l’investimento per lo stadio e il centro sportivo è un punto centrale, per rilanciare le ambizioni presenti e future della Fiorentina. Il presidente ha dimostrato di voler investire, ha aperto a tante ipotesi, se non andrà bene la situazione Franchi, c’è Campi Bisenzio dove la Fiorentina h già fatto passi avanti importanti. Novità? Noi stiamo lavorando in maniera decisa e con intensità sul percorso che abbiamo iniziato. Stiamo seguendo l’iter, con molte riunioni con i tecnici del comune, della regione e della Fiorentina, proseguendo nel nostro impegno. La Fiorentina, a seconda di quello che succederà, deciderà se Franchi o Campi Bisenzio, ma noi ci faremo trovare pronti”.

“COMMISSO SI SENTE PRESO IN GIRO”