“Commisso si sente preso in giro da qualcuno. Mercato? Pochi innesti. Milenkovic…”

Ospite negli studi di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha commentato ancora le parole di ieri di Commisso:

Rocco si era fatto questo film, nel giro di 2-3 anni costruire stadio e centro sportivo, aumentare il fatturato e costruire una squadra da Champions. Invece questo percorso non è andato in porto fast e ci vorrà più tempo. Non mi spiego che un imprenditore come lui non abbia approfondito qual era la situazione della Mercafir o gli iter burocratici per il nuovo stadio, prima di comprare la Fiorentina. Bastava vedere i problemi che avevano avuto i Della Valle. Se Commisso si è fidato di qualcuno ha sbagliato e forse è questo il suo livore, si sente preso in giro se gli hanno detto qualcosa che si è rivelato irrealizzabile. Il mercato? Non ci saranno investimenti pesanti, ma la base c’è. In porta sei a posto Dragowski e Terracciano, anche se non va abbandonata la pista Cragno. In difesa sei messo bene, il problema è Milenkovic che non vuole rinnovare e può diventare un caso. E la Fiorentina potrebbe essere costretta a venderla. A centrocampo con Amrabat, Castrovilli e Duncan sei già a buon punto. In attacco serve un innesto che garantisca gol, io prenderei subito Mandzukic che porterebbe anche carattere.