Fossi: “Incontro positivo, non parlo di percentuali. A inizio 2021 si può iniziare a costruire”

Nel corso di A Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi ha parlato sulla possibilità di veder costruito il nuovo stadio viola fuori dai confini comunali di Firenze: “Giustamente la Fiorentina guarda all’ipotesi Franchi e di fare lo stadio nel capoluogo, ma oggi la presenza di Commisso testimonia l’interesse che ha verso di noi. A noi non interessa se Campi ha il 49% o il 51% di possibilità: se verrà fatto qui sarò contento da sindaco, altrimenti tiferò lo stesso Fiorentina. Credo che la Fiorentina abbia ben presente gli aspetti più positivi e negativi delle due ipotesi, ci sono gli elementi per valutare e Rocco non tarderà nella scelta”.

L’incontro

“E’ stato positivo – ha detto Fossi – abbiamo fatto un giro sui terreni opzionati e nei pressi dell’eventuale casello autostradale. Inoltre c’è stato un incontro con i vertici del centro commerciale I Gigli e c’è stata massima collaborazione. Sappiamo che un nuovo stadio avrà un indotto commerciale correlato, abbiamo improntato fin dall’inizio una positiva collaborazione. Tempi e costi? A inizio del 2021 possiamo rilasciare il permesso a costruire, i tempi poi vanno chiesti alla Fiorentina. Per quanto riguarda l’iter che riguarda il comune, tra gennaio e marzo 2021 e nel rispetto della road map che ci siamo dati, possiamo rilasciare il permesso a costruire. Sui costi, parliamo di un’area privata e non compete al Comune rispondere. Avrebbe ricadute positive su tutto l’indotto, ma è prematuro parlare dell’ammontare dell’investimento”.

