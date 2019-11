Sind. Campi: “Contatti continui con ACF. Terreni della famiglia Casini costano la metà rispetto a Firenze”

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, ha parlato anche del nuovo stadio della Fiorentina nel corso del suo intervento a Lady Radio. Queste le sue parole: “I contatti con la Fiorentina sono costanti, continui. Il club viola sa benissimo quale sia la situazione a Campi, c’è la disponibilità da parte dei proprietari dei terreni lungo viale Allende. Conosce bene anche l’iter che il comune è pronto a mettere in campo per realizzare lo stadio. La nostra disponibilità, però, non è volta a creare un’operazione di ostruzionismo nei confronti di Firenze, anzi: è giusto che prima si vaglino le possibilità sul capoluogo. Se viene realizzato lo stadio alla Mercafir o in un’altra area di Firenze noi siamo contenti. Se queste possibilità non dovessero esserci, si sappia che a Campi possiamo mettere in piedi un percorso”.

Fossi, poi, si concentra sulla valutazione dei terreni accanto a Villa Montalvo che la famiglia Casini ha offerto alla Fiorentina: "Facendo una valutazione molto superficiale, possiamo stimare che abbiano un prezzo che è circa la metà rispetto ai terreni a Firenze. E, a quanto ci risulta, le situazioni di stadio e aeroporto non sono conflittuali tra loro". Il sindaco di Campi torna in conclusione su temi più generali: "La grande Firenze dovrebbe essere la prospettiva e la questione dello stadio ha anche questo valore, cioè l'idea che si collabora insieme per la soluzione dei problemi, si affrontano insieme, si gestiscono insieme, che si programma insieme. Ma tutti devono fare un atto di generosità, i comuni limitrofi e il capoluogo, approcciandosi con un'idea che non preveda fgli e figliastri ma tutti sullo stesso piano".