Nuovo stadio, asta entro gennaio. Ma tutto si basa sulla cifra che sarà stabilita a breve…

Il sindaco Nardella vuole dimostrare coi fatti di poter rispettare i tempi stabiliti per il nuovo stadio. Così la Nazione in edicola oggi: niente panico, dunque, a Palazzo Vecchio, anche perché il prezzo del terreno sarà stabilito entro massimo due mesi e mezzo, in modo tale da poter bandire una gara pubblica a fine gennaio 2020. La Commissione Valutazioni immobiliari è al lavoro dal 14 ottobre per stabilire il valore di mercato.

Joe Barone ha rassicurato con le sue parole di ieri (LEGGI), mentre i gesti distensivi con Nardella potrebbero essere la riprova di un ritrovato clima sereno: sarà veramente così? Commisso è cordiale e amichevole per natura. Verosimile che il presidente non dovrà aspettare tempi lunghi, cosa che non è disposto a fare, ma probabile anche che la valutazione sia fatta su parametri diversi rispetto a quelli relativi ai terreni agricoli di Campi Bisenzio. La task force, intanto, continua nel proprio lavoro. Bisogna solo aspettare che la cifra salti fuori, e a quel punto Commisso, che ha fatto la sua valutazione (6 milioni), deciderà tra Firenze e i comuni limitrofi.

L’articolo completo nel quotidiano in edicola.