Foschi: “Vlahovic gioca come un veterano. Commisso è molto astuto”

L'ex dirigente Rino Foschi ha parlato delle tematiche più importanti di casa Fiorentina ai microfoni di Lady Radio

Ha proseguito parlando di Vlahovic: "Se va via adesso o a giugno si prende una certa cifra. Per tenerlo si parla di costi alle stelle e bisogna stare un po' attenti. Commisso guarda un po' tutto, credo che sia difficile, ma è giusto così. L'importante è che la Fiorentina non ci rimetta. Un guaio sarebbe se andasse via a parametro zero, ma lui è eccezionale perché si comporta come uno che avrà la maglia addosso per altri 5 anni. Mi auguro di no, ma si può anche perdere a zero".