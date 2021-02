Foschi: ” Meno chiacchiere e più attaccamento alla squadra. Sarri? Troppi soldi”

Il dirigente Rino Foschi è intervenuto al Pentasport:

La classifica della Fiorentina è abbastanza buona, bisogna cercare di fare meno chiacchiere e serve più attaccamento alla squadra. Sicuramente qualche errore è stato fatto. E’ normale che allenatori e dirigenti si candidano, fa parte del calcio. Sarri lo stimo troppo per essere obiettivo, però so che deve rinunciare a tanti soldi e la vedo difficile, anche se Commisso non ne fa un problema economico. La barca viola ora si sta muovendo abbastanza bene, all’interno della società staranno facendo le giuste valutazioni. Io ho sempre fatto un contratto di anno in anno. Commisso attualmente si sta confrontando con Pradè, Firenze è una piazza difficile e non è facile lavorarci, sono convinto che Rocco sappia già cosa fare per il futuro, con dei risultati ottimo sarebbe stato tutto più semplice. La Fiorentina si salverà, sono convinto di questo e i tifosi possono stare tranquilli