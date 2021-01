Forza Italia attacca sullo stadio: “Sinistra incapace di cogliere le ambizioni di Commisso”

“Da troppi mesi, ormai, la Toscana è vittima di un gioco di potere senza precedenti” commentano così il Senatore di Forza Italia Massimo Mallegni e il Presidente del gruppo Forza Italia al Consiglio Regionale Marco Stella attraverso un comunicato: “Da un lato c’è un imprenditore americano che si presenta nel nostro paese con l’amore sconfinato per le proprie origini ed è pronto a donare una parte della sua fortuna per modernizzare ed arricchire il paese. Dall’altra, un cumulo di politici e politicizzati incapaci, che non sono in grado di cogliere la grandezza del dono che gli chi capita fra le mani e invece di supportarlo, lo ostacola solo per il gusto di riempirsi la bocca di parole e apparire davanti ai riflettori” spiegano i due esponenti azzurri nella nota.

“Inoltre c’è da considerare che ormai il Franchi è vecchio e obsoleto e non più in grado di ospitare una squadra di serie A con ambizioni europee. Commisso è pronto a spendere fino a 300 milioni per regalare a Firenze una struttura moderna e di livello ma sulla strada trova inevitabilmente personaggi ambigui tra cui il sindaco di Firenze, che gli ha fatto perdere più di sei mesi con la Mercafir, il presidente Giani che in campagna elettorale ha dichiarato l’opposto di quanto poi affermato a carica ottenuta, Pessina e infine Franceschini, che si vocifera essere irritato da una battuta del presidente Commisso”.

I due rappresentanti di FI proseguono: “La costruzione di uno stadio nuovo porterebbe un’ondata di posti di lavoro e turismo. Invece cosa fanno? Non avendo il benché minimo fiuto imprenditoriale vogliono fare gli interventi che piacciono a loro, ma con i soldi del Sig. Commisso. La sinistra sta nuovamente fallendo su un palcoscenico troppo importante per i suoi cittadini e per tutti gli amanti dello sport. Quello che chiediamo come esponenti di Forza Italia è che il Presidente Commisso possa procedere con la realizzazione del nuovo impianto quanto prima e che la politica torni a fare il suo lavoro”.

