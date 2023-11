L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha scelto gli undici da mandare in campo contro il Bologna in un match cruciale per il cammino dei viola in campionato. La formazione è quella praticamente pronosticata, con soltanto una sorpresa. Gioca Kouamé sull'esterno di sinistra, mentre torna titolare in campionato Milenkovic dopo lo stop contro la Juve. nella compagine felsinea tutto confermato.