Formazioni ufficiali: Ribery-Callejon guidano l’attacco, confermato Quarta

Ecco le formazioni ufficiali di Roma e Fiorentina. Iachini sceglie l’attacco leggero, in panchina Vlahovic e Kouame. I veterani Callejon e Ribery partiranno dall’inizio. In difesa Matinez Quarta sostituisce il connazionale Pezzella, Amrabat in regia,

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Quarta, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Callejon. All. Iachini.

ROMA (3-4-1-2): Mirante, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro Mkhitaryan, Dzeko. All. Fonseca

La Fiorentina ha cambiato mentalità, ma non mancano i problemi: adesso il test Roma