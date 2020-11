La Fiorentina ha cambiato mentalità, ma non mancano i problemi: adesso il test Roma

La mentalità della Fiorentina è cambiata, osserva La Repubblica. Da squadra impermeabile in difesa a compagine che punta a fare un gol in più dell’avversario, e poco importa se a far le spese di tutto ciò è Dragowski, battuto ripetutamente in questo avvio di stagione. La qualità non manca, ma stasera contro la Roma è attesa una inversione di marcia importante a livello di mentalità. L’incrocio arriva al momento giusto, perché i giallorossi distano un solo punto in classifica, e Fonseca ha dato a intendere di rispettare molto i viola (“POSSONO ARRIVARE FRA LE PRIME SETTE”).