Lecce-Fiorentina, formazioni ufficiali: niente Belotti e Gonzalez, Bonaventura esterno?

L'attaccante argentino ex Stoccarda parte dalla panchina così come l'ultimo arrivato e Milenkovic, mentre si rivede Sottil sulla fascia in attacco

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha scelto gli undici da mandare in campo al Via Del Mare contro il Lecce di D'Aversa. Niente debutto dal 1' per Belotti, che parte come prevedibile dalla panchina, mentre sorprende l'assenza, ancora una volta, di Nico Gonzalez nella formazione titolare. Gli esterni d'attacco saranno, dunque, Sottil e Bonaventura, mentre Beltran sarà a supporto di Nzola. In difesa altra panchina per Milenkovic: in questo momento Italiano preferisce la coppia Quarta-Ranieri.