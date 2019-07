Ultima amichevole della Fiorentina in ritiro a Moena, contro un avversario di prestigio come il Benevento. Torna in campo Cyril Thereau, che per l’occasione sarà capitano e con il 10 sulla schiena.

FIORENTINA: Chiossi, Ponsi, Baroni, Illanes, Simonti, Schetino, Bangu, Meli, Simic, Gori, Thereau

BENEVENTO: Montipò, Letizia, Caldirola, Antei, Maggio, Tello, Viola, Vokic, Improta, Armenteros, Coda