Formazioni ufficiali: Dodò ce l’ha fatta, Palladino conferma l’11 di gala

Raffaele Palladino e Manuel Pellegrini hanno scelto i loro undici in vista della gara di ritorno in Conference. Una sfida cruciale per la storia di questi due club, ecco le formazioni ufficiali. Il cileno ne cambia 3 rispetto all'andata, con Rodriguez e Sabaly come terzini, e Lo Celso alto a sinistra al posto di Abde. Palladino opta per l'11 atteso, con Adli come sostituto di Cataldi.